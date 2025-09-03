На Камчатке на экс-главу поселения завели дело о хищении бюджетных средств

Для установления всех обстоятельств проводятся следственные и другие процессуальные действия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранители завели уголовные дела в отношении бывшей главы сельского поселения Пенжинского муниципального района Камчатского края. Ее подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Олюторским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по трем фактам преступной деятельности бывшей главы сельского поселения Пенжинского муниципального района Камчатского края, совершившей хищение бюджетных денежных средств с использованием своего служебного положения, в том числе в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 10 октября 2023 года между администрацией поселения и бывшим супругом главы поселения были заключены гражданско-правовые договоры на ремонт кровли двух жилых домов в селе Манилы. Будучи главой сельского поселения, 53-летняя женщина подделала подписи другого должностного лица администрации, уполномоченного принимать выполненные работы, при этом зная, что они выполняться не будут. Она поручила бухгалтерскому работнику, не знавшему о намерениях злоумышленницы, оплатить оба договора на счет ее экс-супруга на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Кроме того, по данным СК, с января по февраль 2024 года женщина аналогичным образом растратила 260 тыс. рублей бюджетных средств. Она подделала подписи сотрудника администрации в актах выполненных работ на установку ограждений и тротуара в этно-парке села Манилы.

Уголовные дела возбуждены и расследуются при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по региону. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные и другие процессуальные действия.