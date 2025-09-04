Прокуратура проводит проверку

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Проходчик - мужчина 1977 года рождения - погиб при обрушении горной породы на руднике в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту схода породы на участке, разрабатываемом одной из золотодобывающих организаций. По оперативным данным, в результате схода погиб проходчик 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

После проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что на момент обрушения горной породы на руднике находились 55 человек, организован вывод людей на поверхность.

На месте происшествия задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Работа рудника остановлена до обследования и выяснения причин произошедшего.