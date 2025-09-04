Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании в 118,9 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова, который посадил самолет в поле в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении бывшего командира воздушного судна Белова, обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

Свою вину Белов отрицает. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании в 118,9 млн рублей. В пресс-службе "Уральских авиалиний" ранее сообщили ТАСС, что после окончания расследования и выхода отчета первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам - из-за отказа одной из гидросистем. Однако по пути в Новосибирск из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. За медицинской помощью обратились пять человек.