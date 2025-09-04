Фигурантка в составе организованной группы нанесла ущерб местным бюджетам почти на 20 млн рублей

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Гурьевский городской суд Кемеровской области приговорил условно бывшего директора отдела капитального строительства администрации Гурьевского района, которая в составе организованной группы нанесла ущерб местным бюджетам почти на 20 млн рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Ранее по обвинению в хищении денежных средств, выделенных на строительство и благоустройство жилых домов, были задержаны бывшие директор управления капитального строительства города Белово, директор отдела капитального строительства администрации Гурьевского района и двое директоров коммерческих организаций.

"На основании переданных материалов СУ СК России по Кемеровской области возбуждено и расследовано уголовного дело по восьми эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Гурьевский городской суд Кемеровской области назначил обвиняемой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Кемеровской области, с октября 2014 года по декабрь 2017 года обвиняемая, действуя в сговоре с другими участниками преступной группы, заключила контракты на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот, инвалидов и иных льготных категорий граждан. Всего планировалось построить пять домой путем участия в долевом строительстве на территории Гурьевского муниципального округа. Однако затем были заключены дополнительные контракты на выполнение тех же работ, что повлекло двойную выплату бюджетных средств.

Уточняется, что вину в совершенных преступлениях женщина признала, ущерб возмещен.