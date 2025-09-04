Тело женщины обнаружили в квартире

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном СК.

"По факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти на юго-востоке Москвы организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

Мужчина, убивший пожилую женщину на юго-востоке Москвы, является ее внуком, сообщили в прокуратуре позднее.

"По предварительным данным, телесные повреждения ей причинил ее внук 1989 года рождения", - сказали в ведомстве.

Ранее в столичном СК сообщили, что, предварительно, травмы женщине нанес ее сын.

По информации СК, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Братиславской улице на юго-востоке Москвы. Погибшая женщина 1935 года рождения. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела и проведение необходимых процессуальных действий.

В новость были внесены изменения (9:31 мск) - обновлена информация о совершившем преступление.