ФСБ обнаружила нарколабораторию, созданную по указанию с Украины

Изъято свыше 40 кг синтетических наркотиков

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в производстве наркотиков в особо крупном размере по указанию кураторов с Украины. Изъято свыше 40 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили в частном доме в р. п. Станционно-Ояшинский Мошковского района лабораторию по производству наркотика Альфа-PVP. "Изъято свыше 40 кг подготовленного к сбыту синтетического наркотика, оборудование для его производства и более 1,5 тонны химических реактивов. Установлено, что ранее судимый за сбыт наркотиков молодой мужчина организовал нарколабораторию по указанию и на деньги кураторов с Украины. Произведенный наркотик он должен был сбывать оптовыми партиями на территории Новосибирской области", - сообщили ТАСС в управлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Фигурант задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.