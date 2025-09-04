Экс-полицейского осудили на девять лет колонии за убийства в Екатеринбурге

Мужчина был участником преступной группировки и причастен к нескольким убийствам, в том числе по найму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего оперуполномоченного в Екатеринбурге к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Установлено, что злоумышленник был участником преступной группировки и причастен к ряду убийств, в том числе по найму, сообщили в прокуратуре региона.

"Приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района Екатеринбурга 1969 года рождения, являвшегося участником банды. <...> Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пунктам "а", "ж", "з", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору). <…> Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. <…> Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, начальником отделения по незаконному обороту наркотиков при УВД Кировского района Екатеринбурга с октября 1999 года по ноябрь 2000 года была организована банда, в которую были вовлечены два оперуполномоченных, включая осужденного. Тот в свою очередь вовлек в нее еще двоих соучастников.

Участники банды в 2000 году узнали, что по жалобе ведущего асоциальный образ жизни мужчины возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении оперуполномоченных, и решили убедить его изменить показания. "Зайдя в [тепловую камеру по улице Новгородцевой] и увидев, помимо потерпевшего, троих его знакомых, соучастники сказали всем лечь на землю. Мужчина попытался сбежать, в связи с чем осужденный <…> из гладкоствольного оружия произвел выстрелы в сторону мужчины, а его соучастники произвели выстрелы в сторону троих знакомых потерпевшего. Один из пострадавших был обнаружен случайными лицами, и ему оказана своевременная медицинская помощь, трое других в результате ранений скончались", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в октябре 2000 года осужденный и участники банды за не менее чем за $1 тыс. совершили убийство екатеринбуржца. А через месяц, узнав, что в город прибывает знакомый с крупной суммой денег для закупки товаров, участники банды напали на него и его знакомую у дома по улице Пехотинцев, убив их и похитив сумку с порядка 250 тыс. рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, у преступной группировки были пять видов огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. По его словам, преступление раскрыли благодаря работе следователей и криминалистов регионального управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, которые провели психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа, а также участвовали в допросах обвиняемых.