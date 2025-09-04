Фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии, они организовали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пять человек, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением криминального дохода в 43 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По предварительным данным, один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств. В противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых. В период с мая 2023-го по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, в дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15% от каждой операции.

"Доход от криминальной деятельности превысил 43 млн рублей, оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых", - добавила представитель МВД.

В ходе обысков в их жилищах и офисах изъяты смартфоны, документация, печати различных организаций, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также обнаружено порядка 10 млн рублей наличными. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Устанавливаются соучастники и другие эпизоды преступления.