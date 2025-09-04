Сотрудник Службы безопасности Украины связался с мужчиной с помощью WhatsApp в 2022 году и предложил сотрудничать, передавать координаты дислокации российских войск

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Агент СБУ, задержанный в Херсонской области за передачу информации о подразделениях Вооруженных сил РФ, признал вину и раскаялся. Это следует из видео его задержания, распространенного ФСБ России.

"Я передавал информацию о дислокации войск Российской Федерации, о чем я искренне сожалею и каюсь", - сказал он на допросе. По словам мужчины, сотрудник СБУ связался с ним с помощью WhatsApp в 2022 году и предложил сотрудничать, передавать координаты дислокации российских войск.

По данным ФСБ, мужчина 1990 года рождения на систематической основе передавал Киеву сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники. Следственным отделом УФСБ по Херсонской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Геническим районным судом Херсонской области он заключен под стражу.