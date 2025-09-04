В Чите неизвестный на электросамокате сбил беременную девушку

Заведено уголовное дело

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с электросамокатом, водитель которого наехал на беременную девушку в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"В средствах массовой информации опубликованы данные о наезде лицом, управлявшим самокатом, на беременную девушку в городе Чите. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края, пострадавшей 17 лет. Она была доставлена в краевую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи планируют допросить девушку, запросить данные о степени тяжести полученных травм. Также дано поручение сотрудникам полиции установить, кто управлял самокатом. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК.