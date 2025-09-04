Вместе с Роману Дидуло залержали и 15 ее сторонников

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Канадская национальная полиция задержала Роману Дидуло, которая ранее объявила себя "королевой Канады". Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Вместе с ней были задержаны и 15 ее сторонников. Операция с привлечением сил полицейского спецназа проводилась в отдаленном поселке в провинции Саскачеван, где в здании заброшенной школы и стоящих вокруг нее трейлерах находится "королевский двор".

Уточняется, что операция по задержанию этих людей проводилась после получения оперативной информации о том, что у них могло быть огнестрельное оружие. В итоге полицейские обнаружили лишь четыре реплики пистолетов. На данный момент "королева" и ее сторонники задержаны на 24 часа, объявлений им пока не предъявлено.

Как отмечает газета, Дидуло продвигает в соцсетях различные теории заговора. Вместе со своими сторонниками она организовала "Королевство Канада", став в нем "королевой". В 2022 году во время протестов против коронавирусных ограничений, охвативших Канаду, активистка приехала в Оттаву, где объявила себя абсолютным монархом страны. Известно, что Дидуло родилась на Филиппинах, но иммигрировала в Канаду в 1990 году.

Канада формально управляется британским монархом Карлом III.