Выгорело 60 га сухостоя

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 60 га сухостоя выгорело в ЛНР за сутки, наибольшая территория (50 га) пострадала в Перевальском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

"За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 27 пожаров. Из них на открытых территориях произошло 22 возгорания. Всего выгорело более 60 гектаров сухостоя. Наибольшая территория пострадала в Перевальском муниципальном округе (50 гектаров)", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в условиях ветреной погоды запрещено разводить костры, гражданам необходимо подготовить на своих участках бочки с водой, песком, лопаты и огнетушитель.