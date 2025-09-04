Также Игоря Ефремова обязали выплатить 2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал священника Игоря Ефремова виновным в том, что он в 2024 году убил жителя села Губернское во время конфликта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ефремов признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав Ефремова выплатить 2 млн рублей.

Со ссылкой на Челябинскую епархию 17 октября прошлого года сообщалось, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов стал фигурантом уголовного дела об убийстве мужа сельской учительницы. До этого момента фигурант характеризовался исключительно положительно.

Ранее информацию о том, что настоятель Ефремов стал фигурантом дела об убийстве, сообщил один из местных телеграм-каналов. Отмечалось, что священник якобы выпивал с супругом работницы школы села Губернское. При этом произошел конфликт, который закончился убийством.