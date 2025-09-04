В Мелитополе умерла сбитая на пешеходном переходе девочка

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким ребенка

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в результате ДТП в конце августа в Мелитополе, умерла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Девочка, которая пострадала в результате ДТП в Мелитополе 28 августа, сегодня утром скончалась, не приходя в сознание. Выражаю искренние и глубокие соболезнования близким ребенка, это страшная трагедия, с которой столкнулась семья", - написал он.

28 августа водитель 1979 года рождения, не соблюдая скоростной режим, сбил девочку 2010 года рождения на пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.