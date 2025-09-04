От преступных действий группы пострадали девять тюменцев

ТЮМЕНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Тюменской области пресекли деятельность пяти членов преступной группировки, обвиняемых в похищении людей, вымогательстве и сексуальном насилии. Они заключены под стражу, сообщили в прокуратуре региона.

"По версии следствия, в 2023 году один из обвиняемых с целью хищения имущества граждан создал на территории города Тюмени организованную преступную группу, в которую привлек своих знакомых, в том числе несовершеннолетнего. Согласно разработанному организатором преступному плану, в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года соучастники под угрозой применения насилия требовали от них передачи денежных средств, в нескольких случаях вывозили их в безлюдное место, где удерживали, пока они не соглашались выполнить их требования. <…> Все участники заключены под стражу", - говорится в сообщении.

В отношении членов группировки были возбуждены дела по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение людей), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство денежных средств), п. "а" ч. 3 ст.161 УК РФ (грабеж), п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В прокуратуре отметили, что всего от преступных действий группы пострадали девять тюменцев.