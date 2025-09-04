Мужчина пояснил, что купил их в Иркутске у незнакомого человека, но он не подавал декларацию и не предоставил разрешительных документов на вывоз эксклюзивного товара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пункта пропуска в Забайкальске обнаружили у иностранного туриста когти бурого медведя, находящегося под угрозой исчезновения. Об сообщила пресс-служба ведомства.

"Читинские таможенники обнаружили 13 когтей медведя в сумке иностранного туриста, следовавшего в Маньчжурию (Китай)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе опроса 53-летний мужчина пояснил, что купил их в Иркутске у незнакомого человека. Однако он не подавал декларацию и не предоставил разрешительных документов на вывоз эксклюзивного товара.

"Экспертиза подтвердила - дериваты принадлежали бурому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения, что подпадает по действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза из России помимо заполнения пассажирской таможенной декларации необходимо заранее оформить разрешения от Росприроднадзора и Россельхознадзора", - отмечается в сообщении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено два дела об административных правонарушениях статьям о недекларирование товаров и о несоблюдении запретов и ограничений. Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.