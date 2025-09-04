Его приговорили к семи годам колонии

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Саратовской области признал 41-летнего жителя Вольска виновным в похищении человека. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фигуранта признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ранее сообщалось, что он является бывшим сотрудником полиции.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 16 сентября 2024 года злоумышленник вместе со знакомым похитили 23-летнего мужчину из Балаково и привезли в квартиру в Вольске. Там потерпевшего держали взаперти на протяжении трех дней.

Как уточнили следователи, дело в отношении соучастника было приостановлено в связи убытием в зону СВО.