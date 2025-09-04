Свои действия несовершеннолетний фиксировал на камеру мобильного телефона

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подросток, который поджег релейный шкаф на 47-м километре перегона Гжель - Овражки Казанского направления, помещен под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). <…> По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по ЦФО, задержанным оказался ранее не судимый 17-летний житель Подмосковья. Юноша был задержан по месту жительства. Он дал признательные показания.

"Задержанный рассказал, что решился на преступление из-за обещанного анонимным нанимателем в мессенджере вознаграждения в размере 40 тыс. рублей. Прибыв в указанное место, подросток обнаружил релейный шкаф и с помощью спичек и бензина поджег его. Свои действия молодой человек фиксировал на камеру мобильного телефона, а видеоотчет он отправил куратору. Однако никаких денежных средств за это несовершеннолетний так и не получил", - заключили в ведомстве.