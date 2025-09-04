Жильцов эвакуировали, для обследования дрона вызваны саперы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат размером 30 на 30 см обнаружен на крыше многоквартирного дома в городе Аксае Ростовской области. Жильцов дома эвакуировали, для обследования дрона вызваны саперы, сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

"В Аксае по ул. Вартанова, д. 31, обнаружен дрон на крыше дома, размер дрона 30*30 см. На месте находятся службы экстренного реагирования и представители ресурсоснабжающих организаций. Для обеспечения безопасности работ произведено отключение газа. Эвакуированы жильцы верхнего этажа", - написал Доморовский в Telegram-канале.

Глава района уточнил, что ожидается прибытие саперов, которые определят, является ли дрон боевым или гражданским.