Пострадавшие получили контузию и непроникающие ранения голени и грудной клетки

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин получили ранения в Каланчакском округе Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мужчины 1975 и 1976 годов рождения получили ранения в селе Мирное Каланчакского МО", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, пострадавшие получили контузию и непроникающие ранения голени и грудной клетки, от госпитализации отказались.

По информации Сальдо, в Тарасовке Алешкинского округа от удара украинского дрона загорелся резервуар на АГЗС, возгорание ликвидировали. "В Новофедоровке Голопристанского округа в результате обстрела произошел пожар на открытой территории. Огонь потушен", - отметил глава Херсонщины.

ВСУ также обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагери, Каховку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку и Софиевку.