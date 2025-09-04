Сбер зафиксировал три DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ за последние два дня

У ВЭФ надежная защита, работают хорошие команды, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Три мощных DDoS-атаки были совершены на ресурсы ВЭФ за последние два дня, но все они были отражены в автоматизированном режиме, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У ВЭФ надежная защита, работают хорошие команды. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки, которые были отражены в автоматизированном режиме и 24 инцидента, которые также были хеджированы. Ресурсы надежно защищены на всех крупных мероприятиях", - сказал Кузнецов.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

