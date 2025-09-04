Члены организации подозреваются в совершении преступлений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Ростовская городская таджикская национально-культурная автономия "Ватан" ликвидирована по решению суда после удовлетворения иска Главного управления Минюста России по Ростовской области. Члены организации подозреваются в совершении преступлений, а также не желают интегрироваться в российское общество, сообщили в УФСБ России по региону.

"Прекращена деятельность Ростовской городской таджикской национально-культурной автономии "Ватан", члены которой не желали интегрироваться в российское общество, причастны к совершению тяжких преступлений, а также распространению идей этнического превосходства в среде выходцев из Центрально-Азиатского региона", - отметили в ведомстве.

Решение о ликвидации организации было принято Первомайским районным судом Ростова-на-Дону 23 июня 2025 года. 26 августа межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области внесла соответствующие данные в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как уточнили в УФСБ, автономия "Ватан" стала широко известна в конце мая 2024 года, когда была пресечена противоправная деятельность одного из руководителей и трех активных членов организации. Они обвиняются в похищении человека с целью вымогательства 1 млн рублей, нанесении телесных повреждений и причинении вреда здоровью пострадавшему. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.