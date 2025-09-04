Украденные экспонаты принадлежали частному лицу

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше во французской коммуне Лимож был ограблен в ночь со среды на четверг. Ущерб оценивается в €9,5 млн. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на источники.

По их информации, украденные экспонаты, принадлежащие частному лицу, были представлены на временной выставке китайского фарфора. Об инциденте стало известно в 3:30 утра (4:30 мск), сотрудники музея заметили подозрительные следы на окнах. Ведется расследование. Специалисты продолжают оценивать ущерб.

Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше располагает крупнейшей в мире публичной коллекцией лиможского фарфора, а также включает в себя работы, представляющие основные этапы истории керамики от античности до наших дней. Коллекция насчитывает 18 тыс. экземпляров, 5 тыс. из которых выставлены в настоящее время.