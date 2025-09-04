В Нью-Дели нарушено движение транспорта и затоплены низинные районы

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Число жертв стихийного бедствия, вызванного ливневыми дождями, паводками и оползнями на севере Индии, достигло 500. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на данные властей регионов.

Наибольшее число погибших - в штате Химачал-Прадеш, где за последние два месяца оно составило 341. С начала сентября жертвами наводнений там стали восемь жителей. На высокогорные районы штата обрушились снегопады, заблокировавшие движение на важнейших шоссейных дорогах, где в снежной ловушке оказались сотни автомобилей. Данные о погибших в результате паводков, оползней и обрушений домов, поступили из штатов Харьяна, Уттаракханд, а также из союзной территории Джамму и Кашмир, где от наводнений погибли 113 жителей.

С сильнейшим паводком за последние почти 40 лет столкнулся северо-западный штат Пенджаб, вся территория которого объявлена властями пострадавшей от стихии. В регионе водой затоплены более 255 деревень и нарушена нормальная жизнь в 1200 населенных пунктах, где проживают несколько миллионов человек. В сентябре в Пенджабе должен начаться сбор урожая пшеницы, однако из-за затопления сельскохозяйственных площадей он, по прогнозам, будет ниже ожидаемого.

Из-за ливней уровень воды в протекающей через столицу Нью-Дели реке Ямуне поднялся до критических отметок, затоплены низинные районы, нарушено движение транспорта в некоторых районах мегаполиса. Более 10 тыс. человек были переселены из затопленных жилищ во временные убежища.