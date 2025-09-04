Предполагается, что судебный процесс с участием коллегии присяжных начнется 24 ноября

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший британский военнослужащий Пол Дойл, который проходит обвиняемым по делу о наезде автомобиля на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле, не признал свою вину. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

53-летний Дойл предстал перед Королевским судом Ливерпуля 4 сентября по видеосвязи из тюрьмы. В ответ на зачитанное ему 31 обвинение, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении, он заявил: "Не виновен".

Предполагается, что судебный процесс с участием коллегии присяжных начнется 24 ноября. Ранее суд отказался выпускать Дойла под залог, "учитывая общественный интерес к делу и законные опасения о благополучии" обвиняемого.

Автомобиль Ford Galaxy Titanium вечером 26 мая въехал в центре Ливерпуля в толпу людей, которые принимали участие в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Дойл, который находился за рулем автомобиля, был задержан на месте. В четверг ему были предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении.

В результате инцидента пострадали более 134 человек в возрасте от шести месяцев до 77 лет. Несколько десятков человек были госпитализированы. Полиция подозревает, что Дойл управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

Согласно публикациям в СМИ, Дойл служил в британской морской пехоте в 1990-1994 годах. После этого он работал в сфере информационных технологий и кибербезопасности в частном секторе и в Национальной службе здравоохранения, а затем основал свою компанию по почтовым заказам, которая закрылась в 2018 году. Дойл активно занимался триатлоном и часто путешествовал с женой и детьми, включая поездки в Австралию, Японию и на Фиджи.