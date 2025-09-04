Противоправных действий в отношении них не совершалось

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Двух пропавших в Тверской области подростков, поиски которых велись с 2 сентября, полицейские обнаружили на железнодорожном вокзале. Противоправных действий в отношении них не совершалось, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Подростки обнаружены сотрудниками уголовного розыска на железнодорожном вокзале. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Тверской области, жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. "В ближайшее время они будут допрошены следователем СК по обстоятельствам безвестного отсутствия", - пояснили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что по факту исчезновения двух подростков 2012 года рождения в Тверской области возбуждено уголовное дело.