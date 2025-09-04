Полицейские указали, что участившиеся случаи использования взрывных устройств в городе являются серьезной проблемой и представляют угрозу для его жителей

ГААГА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция Амстердама начала расследование после серии взрывов, произошедших на одной из улиц города за последнюю неделю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Полиция проводит масштабное расследование и не исключает новых задержаний", - подчеркнули там. Правоохранители также подтвердили факт задержания 14-летнего подростка, который, по версии следствия, в ночь на 3 сентября установил детонатор у одного из домов на той улице, где ранее произошли три взрыва. В ведомстве уточнили, что его причастность к другим инцидентам проверяется.

Полиция также указала, что участившиеся случаи использования взрывных устройств в Амстердаме являются серьезной проблемой и представляют угрозу для жителей города. На этом фоне ведомство призывает очевидцев сообщать любую информацию, касающуюся инцидентов подобного рода.

3 сентября телеканал NOS сообщил о том, что на одной из улиц Амстердама был задержан подросток, пытавшийся привести в действие взрывное устройство, которое, однако, не сработало. Как отмечалось, на этой улице с конца прошлой недели уже произошли три взрыва. Муниципалитет Амстердама в этой связи сообщил о решении установить камеры наблюдения в данном районе сроком на месяц.