Олега Попова освободили в зале суда

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии топ-менеджера ГК "Компьюлинк" Олега Попова по обвинению в мошенничестве на 120 млн рублей при строительстве котельных в Тамбовской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Попова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии общего режима", - огласила решение судья. Он освобожден в зале суда за отбытием срока наказания в СИЗО. Вину Попов не признал.

В ходе прений сторон прокуратура просила назначить топ-менеджеру группы компаний "Компьюлинк" и учредителю "Энергофита" наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщил ТАСС адвокат Игорь Симонов, уголовное дело было возбуждено в Москве в 2020 году. Помимо Попова, обвинение было предъявлено еще двум топ-менеджерам структур "Компьюлинка" - Юрию Данилюку и пенсионеру Юрию Чернышеву, а также бывшему вице-губернатору Тамбовской области по ЖКХ Игорю Кулакову.

Следствие считает, что фигуранты, действуя в сговоре, похитили более 119 млн рублей бюджетных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске, возведенных взамен обветшавшей ТЭЦ. Общая стоимость проекта составляла 500 млн рублей, из которых 300 млн рублей выделил фонд содействия реформированию ЖКХ, а остальное вложил подрядчик.