Пострадали 3 640 человека

ДУБАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2 205 человек, пострадавших - 3 640. Об этом сообщил заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат.

"Обновленная информация о жертвах землетрясения в Кунаре <...>. Общее число погибших достигло 2 205, а число раненых - 3 640", - написал Фитрат в X.

Спасательные работы все еще продолжаются.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Как отмечало агентство Khaama Press, мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности, привлечены десантные спецподразделения.