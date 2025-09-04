Защита Дмитрия Виноградова считает его невиновным

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить к двум годам условного лишения свободы Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Красноярского края.

"В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Виноградова к 2 годам условного лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Защита Виноградова считает отца погибших детей невиновным. "Мы не согласны с требованием такого наказания и хотим полного оправдания Дмитрию Виноградову", - сообщил ТАСС адвокат Александр Гуртовенко.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления умерли четыре ребенка. В декабре их отцу Дмитрию Виноградову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Экспертиза показала, что причиной смерти детей стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса). Накануне трагедии глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых. В мае 2025 года Назаровский городской суд Красноярского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины.