В аэропортах Югры выявили нарушения при реализации питьевой воды

Заведены дела об административных правонарушениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сургутская транспортная прокуратура выявила нарушения требований законодательства о защите прав потребителей при реализации питьевой воды и продуктов питания в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Возбуждены дела об административных правонарушениях, немаркированная бутилированная вода и просроченные немаркированные продукты питания изъяты, сообщили в ведомстве.

"В ходе выездных проверок установлены факты реализации немаркированной питьевой бутилированной воды, зарегистрированной в системе "Честный знак" у сторонних юридических лиц, реализация пассажирам просроченной пищевой продукции, в том числе без маркировки и документов, подтверждающих ее качество, нарушения температурного режима при хранении продуктов питания, отсутствие медицинских книжек у продавцов торговых точек либо сведений об обязательной вакцинации", - говорится в сообщении.

Немаркированная бутилированная вода и просроченные немаркированные продукты питания из торгового оборота изъяты.

Отмечается, что возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов и иных прав потребителей. Административные материалы направлены для рассмотрения в территориальные отделы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.