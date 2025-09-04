На его имущество наложили арест на сумму 2 млн рублей

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя главы департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации Твери к 7,5 года колонии за получение взятки в крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывший заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации Твери признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Установлено, что 1 декабря 2023 года подсудимый получил от индивидуального предпринимателя, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей. Она являлась частью от общей суммы взятки, составляющей 1 млн рублей, за содействие по отчуждению в пользу предпринимателя нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности. "В рамках расследования на имущество подсудимого наложен арест на сумму 2 млн рублей", - добавили в ведомстве.