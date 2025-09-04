Несколько человек пострадали, среди них есть дети

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль 4 сентября днем въехал в толпу людей в берлинском районе Веддинг, несколько человек пострадали, в том числе дети. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, авария произошла около 13:10 (14:10 мск) на улице Зеештрассе. По предварительным данным, автомобиль BMW при повороте наехал на группу детей в возрасте семи-восьми лет. По данным Bild, 3 из 15 детей получили легкие травмы. Их доставили в ближайшую больницу.

Сопровождающая, как указывает газета, получила серьезные травмы, ее также доставили в больницу. Водитель BMW не пострадал. На фотографиях, размещенных Bild, видно, как он стоит, прислонившись к своей машине, его допрашивают сотрудники полиции. Передняя левая фара автомобиля повреждена.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарной службы.

Полиция, как подчеркивает газета Der Tagesspiegel, исходит из того, что это был несчастный случай.