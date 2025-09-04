Сергея Чутенко обвиняют в хищении при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование дела в отношении директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко, обвиняемого в хищении при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Приморский" Сергея Чутенко. Он обвиняется в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного контракта", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года государственным заказчиком заключен многомиллионный контракт с ООО "Антанта" на оказание услуг по уборке территории объектов, расположенных в Приморском крае. Контроль за исполнением контракта возлагался на Чутенко. В 2023-2024 годах Чутенко путем представления заведомо ложных документов о выполненных работах совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

"Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 15 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - заключили в ГВСУ.