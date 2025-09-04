В Тверской области после съезда автомобиля в кювет пострадали шесть человек

Из них пятеро несовершеннолетних

ТВЕРЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 4 сентября на 77-м км автодороги Торжок - Осташков в Кувшиновском округе водитель автомобиля ВАЗ-2110 при обгоне попутного транспортного средства не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги в кювет.

"В результате ДТП получили травмы шесть человек: 32-летняя женщина, а также пятеро несовершеннолетних детей-пассажиров - две девочки в возрасте 13 и 14 лет и три мальчика в возрасте 6, 7 и 10 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у водителя ВАЗ-2110 имеются признаки алкогольного опьянения.