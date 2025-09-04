При этом, по данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, залог ей уменьшили в 25 раз

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины выпустил под залог бывшую главу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу, которую обвиняют в получении более $6 млн за незаконное оформление инвалидности военнообязанным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом залог экс-чиновнице уменьшили в 25 раз.

"Крупе уменьшили залог до 20 млн гривен ($483 тыс. по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС) и выпустили из-под стражи! <...> Коррупционеров выпускают на свободу. Таковы реалии", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В свою очередь в ВАКС сообщили, что заменили экс-чиновнице меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 20 млн гривен. Изначально бывшей главе МСЭК, которая была задержана осенью прошлого, был назначен залог в размере 500,1 млн гривен ($12,1 млн по курсу на тот момент).

Ранее на Украине выпустили под залог $193 тыс. депутата Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова, который проходит обвиняемым по делу о закупке по завышенным ценам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда проживающий в Испании украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий отметил, что этот факт широко не освещался и прошел почти незамеченным.

"На Украине тихонько откупают взятых коррупционеров из окружения [Владимира] Зеленского. За народного депутата Кузнецова, который фигурирует в деле о коррупции при закупках РЭБ и дронов, внесли залог. Тихонько так", - написал он в своем Telegram-канале.

Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, требуют от Киева реальных результатов в борьбе с коррупцией и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали, что многие чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет. Одновременно в местных СМИ все чаще появляются журналистские расследования, которые показывают, что окружение Зеленского и близких к нему людей задействовано в коррупционных схемах при возведении оборонительных сооружений, распределении оборонных госзаказов, в госзакупках, в частности при приобретении вооружений и беспилотников.