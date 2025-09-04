В Брянской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека

Из-за обстрелов поврежден транспорт

БРЯНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали дронами рейсовый автобус на дороге в Климовском районе и комбайн в селе Бровничи Брянской области. Водитель и механизатор получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами рейсовый автобус на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района. В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. <...> В селе Бровничи во время уборки урожая вражеские дроны атаковали комбайн. Механизатор получил легкую контузию, ему оперативно оказана медицинская помощь", - написал губернатор.

По словам Богомаза, в рейсовом автобусе не было пассажиров, пострадавший водитель доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Еще один удар был нанесен по пассажирскому автотранспорту в селе Чуровичи, пострадавших нет. По данным главы региона, в результате атак поврежден транспорт. На месте работают оперативные и экстренные службы.