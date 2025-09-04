В Москве арестовали мужчину, убившего бывшую жену и пытавшегося убить ее мужа

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, который убил ножом свою бывшую жену и попытался убить ее нынешнего мужа во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Вину в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) 53-летний обвиняемый полностью признал", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного обвиняемый начал испытывать постоянное чувство ревности и злости, стал тайно приезжать к дому экс-жены, где с помощью бинокля следил за сыновьями. 1 сентября мужчина в очередной раз приехал к дому на улице Нижняя Масловка. Он увидел, как потерпевшая с детьми вышла из подъезда и стал дожидаться ее возвращения. Когда женщина пришла домой, обвиняемый попытался с ней поговорить, но разговор перерос в ссору. Когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее сожитель. "В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить. Я вынул из чехла нож, который находился у меня на поясе с левой стороны, подбежал к нему и стал наносить удары ножом в область грудной клетки, живота и плеча. Он пытался сопротивляться, отбегал от меня, кричал мне остановиться, но я не хотел останавливаться и продолжал наносить ему удары ножом. В какой-то момент он успел забежать в ванную и закрыться от меня", - рассказал обвиняемый, слова которого передали в пресс-службе.

После этого злоумышленник увидел бывшую жену и нанес ей удар ножом в область груди. 30-летняя женщина скончалась на месте, ее сожитель выжил благодаря оказанной медицинской помощи.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.