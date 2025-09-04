Ведутся лабораторные исследования

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. К врачу с жалобами на плохое самочувствие после утренней тренировки в ледовом дворце "Орленок" в Перми обратились 11 детей. Сейчас проводится проверка, также ведутся лабораторные исследования, сообщили ТАСС в администрации города.

"2 сентября 2025 года 11 спортсменов, которые тренировались в утреннее время, обратились к врачу спортивной школы с жалобами на самочувствие. По факту обращений администрацией незамедлительно было принято решение о приостановлении тренировочного процесса. В этот же день для выявления возможных причин и обстоятельств, способствующих ухудшению самочувствия обучающихся, учреждением было организовано проведение расследования, в том числе проверка используемой техники и инженерного оборудования, привлечены профильные специалисты. Заключен договор с организацией, осуществляющей лабораторные исследования на предмет химического и иного загрязнения", - сказали в мэрии.

По данным администрации, сегодня сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сделали забор воздуха на ледовой арене, а также в разных помещениях учреждения, собрали пробы воды.

В мэрии также отметили, что ежедневно лед в "Орленке" посещают в среднем 170 человек. При подготовке ледовой арены для тренировочного процесса не используются химические и иные вещества. Поддерживаются температурный режим и допустимая влажность, функционирует система вентиляции воздуха. В отделении фигурного катания ведется ежедневный мониторинг самочувствия спортсменов в группах.

"В настоящий момент тренировочный процесс идет в штатном режиме. Жалобы на ухудшение самочувствия спортсменов отсутствуют, к занятиям приступило большинство спортсменов, которые ранее жаловались на самочувствие", - пояснили в администрации города.