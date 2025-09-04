Срок ареста продлен на три месяца

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества и ранее осужденному по делу о растрате. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Мещанского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Срок ареста продлен на три месяца", - уточнили в суде.

В начале марта прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Решение об аресте по второму делу носит формальный характер и направлено на то, чтобы обвиняемый продолжал оставаться в СИЗО, а не был отправлен в колонию, где следственные действия вести затруднительно.