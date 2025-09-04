В совершении преступления подозревают местного жителя

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после нападения местным жителем на полицейского в аэропорту столицы региона, сообщил ТАСС транспортный прокурор региона Павел Кардашов.

"Как установлено, в вечернее время подозреваемый находился в аэропорту Нальчика и нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте. К нему подошли сотрудники полиции, требования которых подозреваемый отказался исполнять и нанес одному из полицейских два удара в лицо, после чего был задержан", - пояснил Кардашов.

Подозреваемый - 69-летний житель столицы Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Расследование уголовного дела взято Нальчикской транспортной прокуратурой на контроль. Максимальное наказание за подобное преступление - пять лет лишения свободы.