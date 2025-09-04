Против него ранее завели уголовное дело об оправдании терроризма

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Екатеринбурге местный житель, причастный к деятельности организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, признана террористической организацией), заключен под стражу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма по факту размещения граффити в поддержку РДК.

"Сегодня Чкаловский районный суд определил меру пресечения стороннику РДК Юдину, причастному к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 дней", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в среду ТАСС в силовых структурах, по месту проживания задержанного проведен обыск, изъяты личные вещи, в которых преступники находись в момент совершения преступления, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями, задокументированы татуировки, в том числе экстремистского содержания. Ранее злоумышленник уже привлекался к административной ответственности по 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).