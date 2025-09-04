На Украине мужчины побили сотрудников военкомата и открыли по ним огонь

служащие ТЦК применили слезоточивый газ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Несколько мужчин в селе Боратин Волынской области на западе Украины побили сотрудников военкомата, а также отобрали служебный пистолет и открыли по ним огонь. Об этом сообщил областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

По данным, опубликованным ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), сотрудники военкомата заметили четырех мужчин на улице и решили проверить у них документы. Двое из них попытались сбежать и спрятались в заброшенном здании. Однако сотрудники ТЦК последовали за ними. При попытке ТЦК проверить документы мужчины "начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим".

Тогда один из сотрудников ТЦК попытался, как утверждается, совершить предупредительные выстрелы из травматического оружия. Но мужчина выбил пистолет из его рук и открыл огонь в сторону сотрудников военкомата.

Уточняется, что служащие ТЦК применили слезоточивый газ. Одному из сотрудников в настоящее время оказывается медицинская помощь, у него, предварительно, перелом руки. Участники инцидента доставлены в полицию для выяснения обстоятельств.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В то же время все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.