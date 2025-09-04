Его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подросток приговорен в Нижнем Новгороде к восьми годам заключения за вступление в террористическую организацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные следователями СК России по Нижегородской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетнего. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к террористическому акту", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В 2023 году подросток, добровольно вступив в запрещенную на территории РФ международную террористическую организацию, пройдя обучение в интернете, приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил дома. Кроме того, осужденный изготовил и демонстрировал в интернете третьим лицам символику, используемую данной террористической организацией, вел пропаганду ее деятельности и готовил совершение террористического акта на территории региона.

"В рамках расследования уголовного дела проделан значительный объем работы. По месту жительства фигуранта проведены обыски, изъяты компоненты для самодельного взрывного устройства, радикальная религиозная литература и символика запрещенной организации", - заключили в СК.