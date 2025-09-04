Его завели за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. После крушения легкомоторного самолета возле села Зимарово в Рязанской области завели уголовное дело. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 4 сентября вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате инцидента пилот 1975 года рождения от полученных травм умер на месте происшествия. "Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в ведомстве.