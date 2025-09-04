Еще три пострадали

ПЕНЗА, 4 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись днем в четверг в селе Засечное Пензенской области. В результате ДТП три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, около 15:30 мск на улице Алая в селе Засечное столкнулись автомобили Omoda, Volkswagen Passat, Hyundai Matrix и Renault Logan.

"В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Passat и два его пассажира, женщина 1992 года рождения и мальчик 2017 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водители автомобилей Omoda, Hyundai Matrix, Renault Logan после оказания медицинской помощи были отпущены", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.