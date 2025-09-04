Расселять жильцов таких домов будут только в том случае, если здания будут признаны аварийными, сообщил губернатор региона Сергей Меликов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оценка незаконных многоэтажных домов в Дагестане проведена; сейчас совместно с правоохранителями и надзорными органами ведется работа по уточнению причин, которые привели к этой проблеме, сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов.

"Оценка проведена, масштаб, к сожалению, достаточно велик. Работа спланирована. Она спланирована вместе с правоохранительными органами, надзорными инстанциями, в том числе по уточнению источников, которые послужили [причиной] создания этой проблемы. Работа эта продолжается", - сказал Меликов.

По его словам, расселять жильцов незаконных домов будут только в том случае, если здания будут признаны аварийными. Основная работа властей региона в настоящее время направлена на то, чтобы обязать застройщиков выполнить условия по обеспечению безопасности проживания в этих домах.

Меликов ранее сообщил, что многие незаконно построенные многоквартирные дома в Дагестане уже заселены. Около 200 из них находятся на стадии строительства, в низкой степени готовности. По последним данным администрации Махачкалы, в городе выявили 900 многоквартирных домов, которые возведены незаконно и относятся к категории проблемных.