Полиция исключила версии теракта или умышленного наезда

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Водитель, наехавший на группу людей в Берлине, мог находиться под воздействием наркотиков. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Флориан Нат.

"Есть подозрение, что он находился под воздействием наркотических веществ", - приводит его слова агентство DPA. 20-летний мужчина задержан. По данным следствия, он проехал на красный свет и на повороте врезался на группу детей в возрасте 7-8 лет. Пострадали три ребенка. Их воспитательница получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Инцидент произошел около 13:10 (14:10 мск) на улице Зеештрассе в берлинском районе Веддинг. Полиция исключила версии теракта или умышленного наезда.