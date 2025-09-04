МАК и Росавиация расследуют крушение легкомоторного самолета в Рязанской области

Расследование будет проводиться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации будет расследовать крушение легкомоторного самолета в Рязанской области, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

"Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации. Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98)", - говорится в сообщении.

Утром 4 сентября вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате инцидента пилот 1975 года рождения от полученных травм умер на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.