Вильдана Яруллина заключили под домашний арест

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Задержанного за превышение должностных полномочий директора государственного концертного зала "Башкортостан", народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина перевели под домашний арест, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики.

"Советский районный суд Уфы изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Яруллин нарушил законодательство о порядке проведения закупок при заключении договора на 33 млн рублей, а также присваивал незаконно начисленную повышенную материальную помощь сотрудников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Нарушения допущены в ходе подготовки концертной площадки к крупному мероприятию в рамках договора с аффилированным индивидуальным предпринимателем. Сумма ущерба республиканскому бюджету превысила 9,8 млн рублей. Предприниматель также задержана.